بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بهزيمة الرئيس الحالي جو بايدن خلال انتخابات العام 2024.

وقال ترامب: «سأضمن عدم حصول بايدن على أربعة أعوام أخرى»، مضيفًا: «بلادنا لا يمكنها تحمل ذلك»، حسب وكالة «فرانس برس».

جاء ذلك في حديثه وسط حشد لمؤيديه في مقر إقامته في مارالاغو في ولاية فلوريدا أمس الثلاثاء، خلال إعلانه ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة.

وقدّم ترامب أوراق ترشحه، الجمعة الماضية، أمام هيئة الانتخابات الفدرالية الأميركية، ويتوقع أن يخوض «معركة قاسية» داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة.