محادثات هاتفية بين بايدن وستولتنبرغ حول حادث بولندا

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ محادثات هاتفية، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء، بعد سقوط قتيلين في بولندا في انفجار أفادت تقارير غير مؤكدة بأنه نجم عن سقوط صاروخين روسيين.

وكان بايدن الوجود في بالي، حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين قد تحدث مع نظيره البولندي أندريه دودا، وأعقب الاتصال بآخر مع ستولتنبرع.

- اجتماع طارئ الـ«ناتو» الأربعاء بشأن بولندا

ومن المقرر عقد اجتماع طارئ الأربعاء للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي للبحث في الواقعة التي شهدتها بولندا، والتي وصفتها روسيا بأنها استفزاز.