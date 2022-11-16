بولندا: صاروخ روسي الصنع سقط في أراضينا وأوقع قتيلين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاش ياشينا أن صاروخا روسي الصنع سقط في بولندا الثلاثاء الساعة 14,40 ت غ وأوقع قتيلين في قرية بريفودوف.

بولندا تستدعي السفير الروسي

وقال الناطق إن «صاروخا روسي الصنع سقط، وأسفر عن مقتل اثنين من مواطني جمهورية بولندا»، مشيرا إلى استدعاء السفير الروسي لدى بولندا للحصول منه على تفسيرات مفصّلة فورية، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الثلاثاء، نفت أوكرانيا ما قالت إنها مزاعم بأن أحد الصواريخ الأوكرانية سقط في بولندا، بعد ورود تقارير حول سقوط صاروخ روسي داخل أراضي الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي.

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وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة: «روسيا تروّج الآن لنظرية مؤامرة تزعم أن صاروخًا (أطلقه) سلاح الجوّ الأوكراني سقط في أراضي بولندا. هذا الأمر غير صحيح. يجب ألا يصدق أحد الدعاية الروسية أو ينشر رسائلها».

زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صواريخ على بولندا

كما اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بإطلاق صواريخ على بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، معتبرًا ذلك «تصعيدًا كبيرًا» في الغزو الروسي لبلاده.

وقال زيلينسكي في كلمة: «اليوم ضربت صواريخ روسية بولندا، أراضي دولة حليفة. قُتل أشخاص. رجاء تقبلوا تعازينا».

وأضاف «كلما طالت المدة التي تشعر خلالها روسيا بهذه الحصانة، كلما ازدادت التهديدات ضد أي شخص في مرمى الصواريخ الروسية. إطلاق الصواريخ على أراضي الناتو هو هجوم روسي على الأمن الجماعي. هذا تصعيد كبير جدًا. يجب أن نتحرك».