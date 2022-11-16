اجتماع طارئ الـ«ناتو» الأربعاء بشأن بولندا

القاهرة - بوابة الوسط

يعتزم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عقد اجتماع طارئ، الأربعاء، لمندوبي دول التحالف لبحث حادث سقوط صاروخين في بولندا، وفق ما أفادت متحدثة الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونجيسكو: «الأمين العام سوف يترأس غدا اجتماعا طارئا لمندوبي الدول الأعضاء لدى الناتو لبحث هذا الحادث المأساوي»، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس».

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أوكرانيا تطالب برد جماعي من الـ«ناتو»

وفي وقت سابق الثلاثاء، طلبت أوكرانيا عقد قمة للأعضاء في حلف شمال الأطلسي فورا؛ لاتخاذ تدابير قاسية بحق موسكو بعد ورود تقارير غير مؤكدة أفادت بسقوط صواريخ روسية في بولندا المنضوية في التحالف الدفاعي.

وجاء في تغريدة لوزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن «الرد الجماعي على الأفعال الروسية يجب أن يكون قاسيا ومبدئيا. من بين التحركات الفورية: عقد قمة لحلف شمال الأطلسي بمشاركة أوكرانيا لبلورة مزيد من التحركات المشتركة بما سيجبر روسيا على تغيير مسارها التصعيدي، وتزويد أوكرانيا مقاتلات حديثة».