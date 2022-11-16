كييف تنفي رواية سقوط صاروخ أوكراني في بولندا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت كييف إن المزاعم بأن أحد الصواريخ الأوكرانية سقط في بولندا هي نظرية مؤامرة، بعد ورود تقارير غير مؤكدة حول سقوط صاروخ روسي داخل أراضي الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن تغريدة لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال فيها: «روسيا تروّج الآن لنظرية مؤامرة تزعم أن صاروخًا (أطلقه) سلاح الجوّ الأوكراني سقط في أراضي بولندا. هذا الأمر غير صحيح. يجب ألا يصدق أحد الدعاية الروسية أو ينشر رسائلها».

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زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صواريخ على بولندا

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بإطلاق صواريخ على بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، معتبرًا ذلك «تصعيدًا كبيرًا» في الغزو الروسي لبلاده.

وقال زيلينسكي في كلمة: «اليوم ضربت صواريخ روسية بولندا، أراضي دولة حليفة. قُتل أشخاص. رجاء تقبلوا تعازينا».

وأضاف «كلما طالت المدة التي تشعر خلالها روسيا بهذه الحصانة، كلما ازدادت التهديدات ضد أي شخص في مرمى الصواريخ الروسية. إطلاق الصواريخ على أراضي الناتو هو هجوم روسي على الأمن الجماعي. هذا تصعيد كبير جدًا. يجب أن نتحرك».