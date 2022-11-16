عقب القصف الروسي.. عودة التيار الكهربائي لـ8 ملايين أوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، عودة التغذية بالتيار الكهربائي إلى ثمانية ملايين مستهلك، بعدما انقطع جراء ضربات روسية.

وجاء في تغريدة أطلقها زيلينسكي أن التيار «انقطع عن نحو عشرة ملايين أوكراني. عادت التغذية إلى ثمانية ملايين مستهلك»، مشيرًا إلى أن عمليات إصلاح الشبكة ستستمر طوال الليل.

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وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن أكثر من سبعة ملايين منزل أوكراني محروم من الكهرباء بعد ضربات روسية جديدة استهدفت شبكة الكهرباء في البلاد.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، كيريلو تيموشينكو قوله: «يبذل مهندسو الكهرباء لدينا حاليًا كل ما في وسعهم لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن».