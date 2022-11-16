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الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع خلال قمة مجموعة العشرين بشأن بولندا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 12:04 صباحا
الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع خلال قمة مجموعة العشرين بشأن بولندا
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. (الإنترنت)
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الثلاثاء، أنه سيدعو إلى اجتماع عاجل للقادة الأوروبيين المشاركين في قمة مجموعة العشرين، بعدما أكد لرئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي دعم الاتحاد، إثر ورود تقارير عن سقوط صاروخين في بولندا.

وكتب ميشال في تغريدة: «تحدثتُ للتو مع (مورافيتسكي). أكدتُ له وحدة صف الاتحاد الأوروبي وتضامنه الكامل دعمًا لبولندا. سأقترح اجتماعًا تنسيقيًا الأربعاء مع قادة الاتحاد الأوروبي المشاركين في (قمة) مجموعة العشرين هنا في بالي».

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون تواصل مع بولندا بعد الأنباء عن سقوط صاروخين روسيين على أراضيها، ويستعلم عن الوضع.

وقال قصر الإليزيه لوكالة «فرانس برس» إن ماكرون «يدرس احتمال مناقشة (المسألة) اعتبارًا من صباح يوم غد (الأربعاء) على مستوى القادة»، «نظرًا إلى وجود جميع شركائنا الأوروبيين الكبار وشركائنا الكبار الحلفاء في مجموعة العشرين» مجتمعين في قمة في إندونيسيا، حيث يتواجد الرئيس الفرنسي أيضًا.

وفي وقت سابق اليوم، اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بإطلاق صواريخ على بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، معتبرًا ذلك «تصعيدًا كبيرًا» في الغزو الروسي لبلاده.

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