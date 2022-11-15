محادثات بين الرئيسين الأميركي والبولندي

القاهرة - بوابة الوسط

يجري الرئيس البولندي أندريه دودا، الثلاثاء، محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن، وفق ما أعلنت الرئاسة البولندية، بعد تقارير عن سقوط صواريخ روسية في بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال مستشار الرئيس البولندي جاكوب كوموتش في تغريدة إن «المحادثة بين رئيسَي بولندا والولايات المتحدة جارية»، بحسب وكالة «فرانس برس.»

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها تتحقق من تقارير صحفية عن سقوط صاروخَين روسيَين «داخل بولندا أو على الحدود مع أوكرانيا».

وقال الناطق باسم الوزارة بات رايدر للصحفيين «نحن على علم بالتقارير الصحفية التي تفيد عن استهداف صاروخين روسيين مكانًا داخل بولندا أو على الحدود الأوكرانية».