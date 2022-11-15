بولندا ترفع مستوى تأهب جزء من وحداتها العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم الحكومة البولندية، الثلاثاء، أن وارسو رفعت مستوى تأهب جزء من وحداتها العسكرية، على خلفية ورود تقارير غير مؤكدة عن سقوط صواريخ روسية في بولندا.

وقال الناطق بيوتر مولر في مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في وارسو «اتّخذ قرار برفع مستوى تأهب بعض من الوحدات القتالية وغيرها من الأجهزة»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

اجتماع مجلس الأمن القومي في بولندا

ودعت بولندا المنضوية في حلف شمال الأطلسي إلى اجتماع لمجلس أمنها القومي وللحكومة الثلاثاء. وقال بيوتر مولر: «بسبب الوضع المتأزم، دعا رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى اجتماع لمكتب الأمن القومي».

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها تتحقق من تقارير صحفية عن سقوط صاروخَين روسيَين «داخل بولندا (العضو في الناتو) أو على الحدود مع أوكرانيا».