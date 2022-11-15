أوكرانيا تطلب عقد قمة عاجلة لـ«ناتو» بعد سقوط صاروخين في بولندا

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت أوكرانيا الثلاثاء عقد قمة للأعضاء في حلف شمال الأطلسي فورا؛ لاتخاذ تدابير قاسية بحق موسكو بعد ورود تقارير غير مؤكدة أفادت بسقوط صواريخ روسية في بولندا المنضوية في التحالف الدفاعي.

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وجاء في تغريدة لوزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن «الرد الجماعي على الأفعال الروسية يجب أن يكون قاسيا ومبدئيا. من بين التحركات الفورية: عقد قمة لحلف شمال الأطلسي بمشاركة أوكرانيا لبلورة مزيد من التحركات المشتركة بما سيجبر روسيا على تغيير مسارها التصعيدي، وتزويد أوكرانيا مقاتلات حديثة»، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق اليوم أعلن حلف الـ«ناتو» أنه يتحقق من تقارير غير مؤكدة عن احتمال سقوط صواريخ روسية في بولندا، مؤكدا أنه يعمل عن كثب مع وارسو العضو في الحلف.

ودعت بولندا إلى اجتماع لمجلس أمنها القومي وللحكومة، على خلفية تقارير أفادت عن سقوط صواريخ روسية على أراضيها قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر: «بسبب الوضع المتأزم، دعا رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى اجتماع لمكتب الأمن القومي».