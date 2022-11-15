ماكرون يدرس مناقشة سقوط صاروخين في بولندا مع قادة مجموعة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون تواصل مع بولندا بعد الأنباء عن سقوط صاروخين روسيين على أراضيها، ويستعلم عن الوضع.

وقال قصر الإليزيه لوكالة «فرانس برس» إن ماكرون «يدرس احتمال مناقشة (المسألة) اعتبارًا من صباح يوم غد (الأربعاء) على مستوى القادة»، «نظرًا إلى وجود جميع شركائنا الأوروبيين الكبار وشركائنا الكبار الحلفاء في مجموعة العشرين» مجتمعين في قمة في إندونيسيا، حيث يتواجد الرئيس الفرنسي أيضًا.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، عن صدمته إزاء تقارير أفادت بمقتل أشخاص جراء سقوط صواريخ أو مقذوفات روسية في بولندا.

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وعبَّر ميشال في تغريدة عن «صدمته إزاء أنباء عن مقتل أشخاص في الأراضي البولندية جراء سقوط صاروخ» أو مقذوفات. وتقدّم ميشال بالتعازي للعائلات، وقال «نقف إلى جانب بولندا. أنا على تواصل مع السلطات البولندية ومع أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين».

وفي وقت سابق اليوم، اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بإطلاق صواريخ على بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، معتبرًا ذلك «تصعيدًا كبيرًا» في الغزو الروسي لبلاده.