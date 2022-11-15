الاتحاد الأوروبي يعلق على سقوط صاروخين في بولندا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الثلاثاء، عن صدمته إزاء تقارير أفادت بمقتل أشخاص جراء سقوط صواريخ أو مقذوفات روسية في بولندا.

وأعرب ميشال في تغريدة عن «صدمته إزاء أنباء عن مقتل أشخاص في الأراضي البولندية جراء سقوط صاروخ» أو مقذوفات. وتقدّم ميشال بالتعازي للعائلات، وقال «نقف إلى جانب بولندا. أنا على تواصل مع السلطات البولندية ومع أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صواريخ على بولندا

وفي وقت سابق اليوم، اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بإطلاق صواريخ على بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، معتبرًا ذلك «تصعيدًا كبيرًا» في الغزو الروسي لبلاده.

وقال زيلينسكي في كلمة: «اليوم ضربت صواريخ روسية بولندا، أراضي دولة حليفة. قُتل أشخاص. رجاء تقبلوا تعازينا».