الـ«ناتو» يتحقق من سقوط صاروخين في بولندا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حلف شمال الأطلسي الـ«ناتو» أنه يتحقق من تقارير غير مؤكدة عن احتمال سقوط صواريخ روسية في بولندا، مؤكدا أنه يعمل عن كثب مع وارسو العضو في الحلف، وفق ما ذكره مسؤول لوكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول في الناتو، طالبا عدم الكشف عن هويته: «إننا ننظر في تلك التقارير وننسق عن كثب مع حليفتنا بولندا».

- اجتماع أمني عاجل على خلفية سقوط صاروخين روسيين في بولندا

وفي وقت سابق اليوم، دعت بولندا إلى اجتماع لمجلس أمنها القومي وللحكومة، على خلفية تقارير أفادت عن سقوط صواريخ روسية على أراضيها قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر: «بسبب الوضع المتأزم، دعا رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى اجتماع لمكتب الأمن القومي».