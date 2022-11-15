زيلينسكي: الضربات الروسية الجديدة في أوكرانيا صفعة لمجموعة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، الضربات الصاروخية الروسية الجديدة التي استهدفت شبكة الكهرباء في بلاده بأنها «صفعة لمجموعة الشعرين».

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أن: «هذه الإبادة الجماعية للأوكرانيين ردًا على خطة السلام هي صفعة ساخرة لمجموعة العشرين والعالم»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- زيلينسكي: روسيا تستهدف تدمير البنية التحتية للطاقة الأوكرانية

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال زيلينسكي إن روسيا لن تحقق هدفها بتدمير البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، وذلك بعد استهداف بلاده بوابل من الصواريخ الروسية.

كما أكد متحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، إطلاق روسيا نحو 100 صاروخ على أوكرانيا، أصابت عددًا من البنى التحتية الرئيسية للطاقة في مناطق عدة.