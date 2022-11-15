موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا

القاهرة - بوابة الوسط

وصفت روسيا، الثلاثاء، تقارير أفادت بسقوط صواريخ روسية في بولندا المجاورة لأوكرانيا بأنها «استفزاز»، وذلك بعدما دعت وارسو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي البولندي.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية عبر حسابها على «تلغرام» أن «ما أفادت به وسائل إعلام بولندية ومسؤولون عن سقوط مزعوم لصواريخ روسية قرب بلدة بريفودوف ينطوي على استفزاز متعمد هدفه تصعيد الأوضاع»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق، دعت بولندا المنضوية في حلف شمال الأطلسي إلى اجتماع لمجلس أمنها القومي وللحكومة. وقال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر: «بسبب الوضع المتأزم، دعا رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى اجتماع لمكتب الأمن القومي»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».