اجتماع لمجلس الدفاع المجري بعد سقوط صاروخين روسيين في بولندا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان، مساء الثلاثاء، إلى اجتماع لمجلس الدفاع بعد تقارير عن سقوط صواريخ روسية في الأراضي البولندية، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن المتحدث باسمه زولتان كوفاتش.

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وأوضح كوفاتش أن الاجتماع بدأ عند الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي (19.00 ت غ)، في وقت أعلنت واشنطن أنها تتحقق من تقارير صحفية تفيد عن استهداف صاروخين روسيين مكانًا داخل بولندا أو على الحدود الأوكرانية، فيما وصفت موسكو هذه الأنباء بأنها استفزازات.

كما دعت بولندا المنضوية في حلف شمال الأطلسي إلى اجتماع لمجلس أمنها القومي وللحكومة الثلاثاء.