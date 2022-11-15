اجتماع أمني عاجل على خلفية سقوط صاروخين روسيين في بولندا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت بولندا المنضوية في حلف شمال الأطلسي إلى اجتماع لمجلس أمنها القومي وللحكومة الثلاثاء، وفق ما أعلن مسؤولون، على خلفية تقارير أفادت عن سقوط صواريخ روسية على أراضيها قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر: «بسبب الوضع المتأزم، دعا رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى اجتماع لمكتب الأمن القومي»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- البنتاغون يتحقق من سقوط صاروخين روسيين في بولندا

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها تتحقق من تقارير صحفية عن سقوط صاروخين روسيين «داخل بولندا أو على الحدود مع أوكرانيا».