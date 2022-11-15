انقطاع الكهرباء عن 7 ملايين منزل أوكراني بسبب الضربات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الثلاثاء، أن أكثر من سبعة ملايين منزل أوكراني محروم من الكهرباء بعد ضربات روسية جديدة استهدفت شبكة الكهرباء في البلاد.

وقال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، كيريلو تيموشينكو، على وسائل التواصل الاجتماعي إن «أكثر من سبعة ملايين منزل انقطعت عنهم الكهرباء حاليًا»، بعد تضرر 15 منشأة للطاقة في أنحاء أوكرانيا.

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ونقلت وكالة «فرانس برس» عن تيموشينكو قوله: «يبذل مهندسو الكهرباء لدينا حاليًا كل ما في وسعهم لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن».