قتيلان وجرحى في قصف أوكراني على بيلغورود الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل شخصان الثلاثاء في قصف أوكراني على منطقة بلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، وفق ما أكد حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المسؤول المحلي قوله إنّ الضربات استهدفت مدينة شيبيكينو، متابعا: «هناك قتيلان وثلاثة جرحى».

- روسيا تطلق أكثر من 100 صاروخ على أوكرانيا

جاءت الضربات الأوكرانية بعد وابل من القصف الروسي على مناطق أوكرانيا، حيث أكد متحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، إطلاق روسيا نحو 100 صاروخ على أوكرانيا، أصابت عدداً من البنى التحتية الرئيسية للطاقة في مناطق عدة.