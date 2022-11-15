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«رويترز»: تركيا ستلاحق أهدافا في سورية بعد استكمال عملية بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 03:10 مساء
«رويترز»: تركيا ستلاحق أهدافا في سورية بعد استكمال عملية بالعراق
أشخاص يضعون الزهور تكريما لضحايا انفجار شارع الاستقلال في إسطنبول، 14 نوفمبر 2022. (رويترز)
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قال مسؤول تركي كبير، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تعتزم ملاحقة أهداف في شمال سورية بعد أن تكمل عملية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بعد وقوع انفجار مميت في إسطنبول مطلع الأسبوع.

وتتهم الحكومة التركية المسلحين الأكراد بالضلوع في الانفجار الذي وقع، الأحد، في شارع الاستقلال في إسطنبول وأسفر عن مقتل ستة وإصابة أكثر من 80.

وقال المسؤول لوكالة «رويترز» طالبًا عدم ذكر اسمه، إن التهديدات التي يشكلها المسلحون الأكراد أو تنظيم «داعش» لتركيا غير مقبولة، مضيفًا أن أنقرة ستقضي على التهديدات على حدودها الجنوبية «بطريقة أو بأخرى»، وأضاف: «سورية مشكلة أمن قومي بالنسبة لتركيا، هناك عمل يجري القيام به بالفعل في هذا الصدد»، وتابع: «هناك عملية جارية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق، وهناك أهداف معينة في سورية بعد استكمال هذا».

الأكراد ينفون مسؤوليتهم عن الانفجار
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في شارع مشاة مزدحم، ونفى حزب العمال الكردستاني وقوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد ضلوعهما.

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ونقلت وكالة «الأناضول» للأنباء المملوكة للدولة عن وزير العدل بكير بوزدج، قوله، الثلاثاء، إن الشرطة اعتقلت 50 شخصًُا في إطار التحقيق في الانفجار، واعتقلت المشتبه بها في تنفيذ التفجير، وهي امرأة سورية تدعى أحلام البشير، في ساعة مبكرة من صباح، أمس الإثنين، في مداهمة لمنزل في إسطنبول.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن 58 مصابًا غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، ولا يزال 17 في المستشفى، بينما يوجد ستة آخرين في العناية المركزة.

3 عمليات توغل تركية في شمال سورية
ونفذت تركيا ثلاث عمليات توغل حتى الآن في شمال سورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تقول أنقرة إنها جناح لحزب العمال الكردستاني، وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن تركيا قد تقوم بعملية أخرى ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية، لكن واشنطن تحالفت مع وحدات حماية الشعب ضد تنظيم «داعش» في الصراع بسورية، ويشعر الأتراك بالقلق من احتمال وقوع هجمات أخرى قبل انتخابات مقررة في يونيو 2023، وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال خسارة إردوغان فيها بعد عقدين في السلطة.

وبدأت سلسلة من التفجيرات والهجمات الأخرى في جميع أنحاء البلاد بعد انهيار وقف لإطلاق النار بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني في منتصف العام 2015، قبل الانتخابات في ذلك العام.

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