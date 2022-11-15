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تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 01:12 مساء
تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته
فندق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في واشنطن في صورة مركبة مع ترامب. (أ ف ب)
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أنفقت حكومات ست دول أكثر من 750 ألف دولار في فندق يملكه الرئيس السابق دونالد ترامب في واشنطن، خلال ولايته بين العامين 2017 و2018، على ما أظهر تقرير صادر عن لجنة في الكونغرس، الإثنين.

كُشف عن هذه المبالغ التي أنفقها مسؤولون من الصين وماليزيا وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، في تقرير صادر عن لجنة الرقابة في مجلس النواب التي حصلت على وثائق من شركة المحاسبة السابقة لترامب «Mazars USA».

وقالت النائبة الديمقراطية كارولين مالوني، التي ترأس هذه اللجنة، إن الوثائق تكشف أنه خلال الفترة التي مكث فيها المسؤولون في الفندق الذي يملكه ترامب «كانوا يسعون للتأثير على السياسة الخارجية الأميركية»، وأوضحت أن الوثائق «تثير التساؤل عن مدى استرشاد دونالد ترامب بمصلحته المالية الشخصية أثناء توليه المنصب وليس بمصلحة الشعب الأميركي».

رئيس الوزراء الماليزي أنفق أكثر من 259 ألف دولار
وأشارت اللجنة إلى أن التقارير تظهر أن رئيس الوزراء الماليزي وقتها نجيب عبدالرزاق والوفد المرافق له، أنفقا 259.724 دولارًا في فندق ترامب في سبتمبر 2017، وأضافت أن عبدالرزاق مكث في الجناح الرئاسي في الفندق مقابل 10 آلاف دولار في الليلة، وأنفق 44.562 دولارًا خلال ثلاثة أيام و1500 دولار أخرى على مدرب شخصي.

وتابعت أن مسؤولين من السعودية والإمارات أنفقوا أيضًا مئات الآلاف من الدولارات في فندق ترامب في العامي 2017 و2018، فيما أنفقت حكومتا تركيا والصين مبالغ أقل، وفي بيان أرسله لجريدة «نيويورك تايمز»، قال إريك ترامب، نجل الرئيس السابق، إن الأرباح المحققة من الإقامات في الفندق أعيدت إلى الحكومة الفدرالية عبر دفعة سنوية لوزارة الخزانة.

وأضاف: «كشركة، بذلنا جهودًا هائلة لتجنب حتى مظاهر تضارب في المصالح، ليس بسبب أي مطلب قانوني، بل بسبب احترامنا لمنصب الرئاسة»، يذكر أن منظمة ترامب باعت فندق «ترامب إنترناشونال» في واشنطن لمجموعة مستثمرين في مايو 2022 مقابل 375 مليون دولار.

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