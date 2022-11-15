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لافروف: شروط الأوكرانيين للتفاوض غير واقعية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 12:42 مساء
لافروف: شروط الأوكرانيين للتفاوض غير واقعية
سيرغي لافروف خلال لقاء مع نظيره الصيني على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في نوسا دوا في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية، 15 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن شروط أوكرانيا لإعادة إطلاق المفاوضات مع موسكو «غير واقعية»، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال قمة مجموعة العشرين.

وقال لافروف للصحفيين: «قلت مجددًا إن جميع المشاكل ترتبط بالجانب الأوكراني الذي يرفض بشكل قاطع المفاوضات، ويطرح شروطًا من الواضح أنها غير واقعية»، مشيرًا إلى أنه أعرب عن هذا الموقف أثناء لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق وكالة «فرنس برس».

وعقد المسؤولون الروس والأوكرانيون عدة جولات غير مثمرة من المفاوضات في بداية النزاع، بما في ذلك الاجتماعات التي استضافها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

اتفاق روسي أوكراني لاستئناف تصدير الحبوب
ومع الأمم المتحدة وتركيا، وقعت روسيا وأوكرانيا هذا الصيف اتفاقا لاستئناف التصدير من الموانئ الأوكرانية للسماح بتصدير الحبوب. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال إن كييف لا يمكنها إجراء مفاوضات سلام مع موسكو طالما ظل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في السلطة. 

وقال لافروف إن «بلدان العالم الثالث... تدرك جيدًا أن هذه العملية تعرقلها أوكرانيا التي تحظر، بما في ذلك من خلال القوانين بمراسيم يصدرها زيلينسكي، المفاوضات مع روسيا الاتحادية»، وأضاف: «نريد أن نرى أدلة ملموسة على أن الغرب مهتم بجدية بضبط زيلينسكي وبأن يُشرح له أن هذا لا يمكن أن يستمر، وأن هذا ليس في مصلحة الشعب الأوكراني». 

وتغيب بوتين عن القمة فيما تكبدت روسيا هزائم محرجة في ساحة المعركة في ظل حرب طاحنة تهدد مستقبل نظامه. في غضون ذلك، وجه زيلينسكي نداءً بالفيديو لقادة مجموعة العشرين يدعوهم للضغط على روسيا لسحب قواتها بعد ما يقرب من تسعة أشهر من القتال.

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