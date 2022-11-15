الرئيس الإندونيسي في افتتاح قمة «العشرين»: يجب إنهاء الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

حض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على «إنهاء الحرب»، في إشارة واضحة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك خلال افتتاحه قمة المجموعة في بالي اليوم الثلاثاء.

وخاطب ويدودو قادة المجموعة قبل الجلسة الافتتاحية للقمة، قائلا «لكونكم مسؤولين هنا يعني أيضا أنه يجب علينا إنهاء الحرب، إذا لم تنته الحرب، فسيكون من الصعب على العالم المضي قدما»، حسب وكالة «فرانس برس».

دعوة إلى عدم جر العالم لحرب باردة جديدة

وحث ويدودو قادة المجموعة على تجنب حرب باردة أخرى، متابعا: «يجب ألا نقسم العالم إلى أجزاء، وألا نسمح للعالم بالوقوع في حرب باردة أخرى».

وأضاف: «اليوم عين العالم علينا. هل سنحقق نجاحا؟ أم سنضيف فشلا آخر؟ بالنسبة لي، يجب أن تكون قمة مجموعة العشرين ناجحة وألا تفشل».