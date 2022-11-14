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البيت الأبيض: رئيس الـ«سي آي إيه» سيحذر نظيره الروسي من عواقب الأسلحة النووية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 06:55 مساء
البيت الأبيض: رئيس الـ«سي آي إيه» سيحذر نظيره الروسي من عواقب الأسلحة النووية
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» وليام بيرنز. (الإنترنت)
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يجري مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» وليام بيرنز محادثات مع نظيره الروسي الإثنين في أنقرة لتحذيره من عواقب استخدام أسلحة نووية، والتي لوحت موسكو بنشرها في أوكرانيا.

وسيبلغ بيرنز رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين رسالة بشأن «عواقب استخدام روسيا أسلحة نووية، وخطر التصعيد على الاستقرار الاستراتيجي» وفقا لمجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، بحسب «فرانس برس».

لا ينبغي استخدام الأسلحة النووية إطلاقا
واتفق الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال محادثات الإثنين على أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة النووية إطلاقا بما يشمل في أوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض الإثنين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن «الرئيس بايدن والرئيس شي كررا اتفاقهما على أنه لا ينبغي خوض حرب نووية أبدا، وبأنه لا يمكن كسبها أبدا، وشددا على معارضتهما لاستخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في أوكرانيا».

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في غضون ذلك، حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتبرغ الاثنين من أن الأشهر المقبلة «ستكون صعبة» بالنسبة لأوكرانيا وأن القدرة العسكرية الروسية يجب عدم الاستهانة بها.

واعلن البيت الأبيض، في مطلع شهر نوفمبر الجاري ، أن النقاشات المتكررة لمسؤولين روس لاحتمال استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا جعل المسؤولين الأميركيين «قلقين بشكل متزايد» من أن يصبح ذلك الاحتمال حقيقة.

وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي «أصبحنا قلقين بشكل متزايد إزاء تلك الاحتمالات مع مرور هذا الأشهر»، وفق «فرانس برس».

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية في إن «الأولوية القصوى» هي تجنب الحرب بين القوى النووية التي ستكون لها «عواقب كارثية»، وسط وضع متوتر بين موسكو والغرب حول أوكرانيا.

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