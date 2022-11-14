البيت الأبيض: زيارة بلينكن للصين مطلع العام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين مطلع العام المقبل، في إشارة إلى انفراج دبلوماسي بين القوتين المتنافستين بعد محادثات طويلة الإثنين بين رئيسَيهما، على ما أعلن البيت الأبيض.

وسيقوم بلينكن بزيارته «من أجل مواصلة المحادثات» بين البلدَين، علما انها مقررة «مطلع العام المقبل» وستكون الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ العام 2018، حسبما أفاد البيت الأبيض في بيان.

لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأميركي بايدن

والتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين لإجراء محادثات طال انتظارها تأتي في وقت وصلت فيه العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، إذ شابتها خلافات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا تشمل تايوان والتجارة.

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جاء الاجتماع بين الزعيمين في جزيرة بالي الإندونيسية قبيل قمة مجموعة العشرين الثلاثاء المقبل والتي من المنتظر أن تكون مشحونة بالتوترات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذا أول لقاء شخصي بين الزعيمين منذ أن أصبح بايدن رئيسا للولايات المتحدة.