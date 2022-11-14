بايدن: لا خطة صينية «وشيكة» لغزو تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين إنه لا يعتقد أن لدى الصين خططا «وشيكة» لغزو تايوان، وذلك خلال تقييم متفائل له لمحادثاته مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وأعلن في مؤتمر صحفي عقب المحادثات الثنائية في بالي الإندونيسية «لا أعتقد أن هناك أي محاولة وشيكة من جانب الصين لغزو تايوان»، وفق «فرانس برس».

حذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي جو بايدن الإثنين من تجاوز «الخط الأحمر» مع بكين بشأن جزيرة تايوان، خلال قمة في جزيرة بالي الاندونيسية على هامش قمة مجموعة العشرين، حسبما أفاد إعلام رسمي صيني.

مسألة تايوان في صميم المصالح الجوهرية للصين

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن شي قوله لبايدن «إن مسألة تايوان هي في صميم المصالح الجوهرية للصين، والقاعدة للأساس السياسي للعلاقات الصينية الأميركية، والخط الأحمر الأول الذي لا يجب تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية»، بحسب «فرانس برس».

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في المقابل قال الرئيس الأميركي لنظيره الصيني إن أفعال الصين «العدوانية» بشأن تايوان تعرّض السلام لخطر، وبعد اجتماع استمرّ ثلاث ساعات، أعلن البيت الأبيض أن بايدن أثار اعتراضات على «الأفعال القسرية والعدوانية المتزايدة للصين تجاه تايوان»، مضيفًا أنها «تقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة الأوسع نطاقا».

استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

واتفق الجانبان خلال محادثات الإثنين على أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة النووية إطلاقا بما يشمل في أوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض الإثنين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن «الرئيس بايدن والرئيس شي كررا اتفاقهما على أنه لا ينبغي خوض حرب نووية أبدا، وبأنه لا يمكن كسبها أبدا، وشددا على معارضتهما لاستخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في أوكرانيا».

وأكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي جو بايدن الإثنين أن العالم «كبير بما يكفي» لازدهار بلديهما وأن مصالح مشتركة «كثيرة» تجمع بينهما حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وقال شي لبايدن عقب ثلاث ساعات من المحادثات أنه «في ظل الظروف الراهنة، فإن الصين والولايات المتحدة تتقاسمان الكثير من المصالح المشتركة»، مضيفا أن بكين لا تسعى لتحدي الولايات المتحدة أو «تغيير النظام الدولي القائم»، داعيا الجانبين إلى «أن يحترم كل منهما الآخر».