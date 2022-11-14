الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني والتلفزيون الرسمي

القاهرة - بوابة الوسط

فرض الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على 29 مسؤولا إيرانيا إضافيا وثلاث مؤسسات، على خلفية قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

ومن بين المشمولين بحظر تأشيرات وتجميد اصول، وزير الداخلية أحمد وحيدي وتلفزيون برس تي في الرسمي، المتهم ببث «اعترافات قسرية لمعتقلين»، حسبما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي، وفق «فرانس برس».

عقوبات جديدة ضد إيران ردًا على قمع التظاهرات

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيحاول الأسبوع المقبل تبني عقوبات جديدة ضد إيران ردًا على قمع التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر. وقالت بيبروك في تغريدة: «نعمل على الحزمة المقبلة من العقوبات»، مضيفةً «نريد تبنّيها الأسبوع المقبل»، بحسب «فرانس برس».

وعلى عكس التظاهرات التي شهدتها البلاد في العام 2019، انتشرت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، عبر الطبقات الاجتماعية والجامعات والشوارع وحتى المدارس، كما لم تُظهر أي بوادر للتراجع في ظل ارتفاع عدد القتلى إلى 200، وفقًا لإحدى المنظمات الحقوقية.

كما فرضت كندا، في 31 اكنوبر الماضي، عقوبات جديدة على طهران تستهدف مسؤولين في الشرطة وفي القضاء على خلفية ما تعتبره أوتاوا انتهاكات حقوقية في إيران وخارجها، بما في ذلك القمع العنيف للتظاهرات التي انطلقت.

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وجاءت الخطوة الكندية بعدما شهدت الجمهورية الإسلامية تحركّات احتجاجية جديدة في نهاية الأسبوع، تحدّى خلالها المتظاهرون أوامر «الحرس الثوري» بوقف التظاهرات التي دخلت أسبوعها السابع. كذلك نُظّمت مسيرات تضامنية في مدن عدة حول العالم، وفق «فرانس برس».

قائد شرطة طهران.. ونائب المدعي العام

وتشمل العقوبات التي أُعلنت التى أعلنت عنها كندا خصوصًا قائد شرطة طهران ونائب المدعي العام في الجمهورية الإسلامية ومسؤولين في محافظتي خراسان الشمالية ومازندران.

كذلك فرضت عقوبات على جامعة المصطفى العالمية المتّهمة بتجنيد طلاب للانخراط في فيلق القدس، وهو مجموعة تابعة للحرس الثوري تنشط خارج إيران وتصنفها كندا والولايات المتحدة منظمة إرهابية.