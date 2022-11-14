الرئيس الصيني يحذر بايدن من تجاوز «الخط الأحمر» بشأن تايوان.. والأميركي يعترض على «الأفعال العدوانية»

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي جو بايدن الإثنين من تجاوز «الخط الأحمر» مع بكين بشأن جزيرة تايوان، خلال قمة في جزيرة بالي الاندونيسية على هامش قمة مجموعة العشرين، حسبما أفاد إعلام رسمي صيني.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن شي قوله لبايدن «إن مسألة تايوان هي في صميم المصالح الجوهرية للصين، والقاعدة للأساس السياسي للعلاقات الصينية الأميركية، والخط الأحمر الأول الذي لا يجب تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية»، بحسب «فرانس برس».

في المقابل قال الرئيس الأميركي لنظيره الصيني إن أفعال الصين «العدوانية» بشأن تايوان تعرّض السلام لخطر، وبعد اجتماع استمرّ ثلاث ساعات، أعلن البيت الأبيض أن بايدن أثار اعتراضات على «الأفعال القسرية والعدوانية المتزايدة للصين تجاه تايوان»، مضيفًا أنها «تقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة الأوسع نطاقا».

استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

واتفق الجانبان خلال محادثات الإثنين على أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة النووية إطلاقا بما يشمل في أوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض الإثنين.

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وقال البيت الأبيض في بيان إن «الرئيس بايدن والرئيس شي كررا اتفاقهما على أنه لا ينبغي خوض حرب نووية أبدا، وبأنه لا يمكن كسبها أبدا، وشددا على معارضتهما لاستخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في أوكرانيا».

أول لقاء شخصي بين الزعيمين

جاء الاجتماع بين الزعيمين في جزيرة بالي الإندونيسية قبيل قمة مجموعة العشرين يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 والتي من المنتظر أن تكون مشحونة بالتوترات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذا أول لقاء شخصي بين الزعيمين منذ أن أصبح بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

تصافح بايدن ونظيره الصيني‭‭ ‬‬بحرارة وهما يبتسمان أمام صف من الأعلام الصينية والأمريكية في فندق موليا الفاخر في خليج نوسا دوا في بالي. قال بايدن لشي وهو يضع ذراعه حوله "لقد أمضينا الكثير من الوقت سويا عندما كان كل منا نائبا للرئيس وكم هو رائع أن التقي بك"، مضيفا في تصريحات أمام الصحفيين أنه ملتزم بالحفاظ على بقاء خطوط الاتصال مفتوحة على المستويين الشخصي والحكومي.

وتابع بايدن قائلا «بصفتنا زعيمين لبلدينا، فإنني أعتقد أن من واجبنا إظهار أن بإمكان الصين والولايات المتحدة إدارة خلافاتنا، والحيلولة دون تحول المنافسة... إلى صراع وإيجاد سبل للعمل سويا بشأن القضايا العالمية الملحة التي تتطلب تعاوننا المتبادل».