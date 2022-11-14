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بايدن وشي يتفقان على معارضة استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا في اختتام قمة استمرت ثلاث ساعات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 03:46 مساء
بايدن وشي يتفقان على معارضة استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا في اختتام قمة استمرت ثلاث ساعات
مصافحة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ، على هامش قمة العشرين في بالي الإندونيسية.، 14 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال محادثات الإثنين على أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة النووية إطلاقا بما يشمل في أوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض الإثنين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن «الرئيس بايدن والرئيس شي كررا اتفاقهما على أنه لا ينبغي خوض حرب نووية أبدا، وبأنه لا يمكن كسبها أبدا، وشددا على معارضتهما لاستخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في أوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

محادثات استمرت ثلاث ساعات
اختتم الرئيسان اقمة تاريخية بينهما في جزيرة بالي الإندونيسية الإثنين، بعد محادثات استمرت ثلاث ساعات سعت إلى منع المنافسة بينهما من التحول إلى نزاع. وغادر موكب بايدن موقع انعقاد القمة بعد أن عبر الزعيمان عن الأمل في أن تتمكن القوتان العظميان من إدارة الخلافات المتزايدة بينهما، وفق «فرانس برس».

والتقى الرئيس الصيني والرئيس الأميركي جو بايدن  لإجراء محادثات طال انتظارها تأتي في وقت وصلت فيه العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، إذ شابتها خلافات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا تشمل تايوان والتجارة.

أول لقاء شخصي بين الزعيمين
جاء الاجتماع بين الزعيمين في جزيرة بالي الإندونيسية قبيل قمة مجموعة العشرين يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 والتي من المنتظر أن تكون مشحونة بالتوترات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذا أول لقاء شخصي بين الزعيمين منذ أن أصبح بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

تصافح بايدن ونظيره الصيني‭‭ ‬‬بحرارة وهما يبتسمان أمام صف من الأعلام الصينية والأمريكية في فندق موليا الفاخر في خليج نوسا دوا في بالي. قال بايدن لشي وهو يضع ذراعه حوله "لقد أمضينا الكثير من الوقت سويا عندما كان كل منا نائبا للرئيس وكم هو رائع أن التقي بك"، مضيفا في تصريحات أمام الصحفيين أنه ملتزم بالحفاظ على بقاء خطوط الاتصال مفتوحة على المستويين الشخصي والحكومي.

وتابع بايدن قائلا «بصفتنا زعيمين لبلدينا، فإنني أعتقد أن من واجبنا إظهار أن بإمكان الصين والولايات المتحدة إدارة خلافاتنا، والحيلولة دون تحول المنافسة... إلى صراع وإيجاد سبل للعمل سويا بشأن القضايا العالمية الملحة التي تتطلب تعاوننا المتبادل».

تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي
وأشار إلى تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي باعتبارهما من المشكلات التي من المتوقع أن يتصدى لها البلدان. وردا على بايدن، قال الرئيس الصيني إنهما بحاجة إلى رسم مسارهما وإيجاد الاتجاه الصحيح ورفع مستوى العلاقات التي لا ترقى للتوقعات العالمية.

وأضاف أنه يتطلع إلى العمل مع بايدن لإعادة العلاقات إلى المسار الصحيح. ولم يضع أي من الزعيمين كمامة على الوجه للوقاية من كوفيد-19 على الرغم من أن أعضاء الوفدين الأمريكي والصيني التزموا ذلك. وستتركز المناقشات الرئيسية بين الزعيمين حول تايوان وأوكرانيا والطموحات النووية لكوريا الشمالية، وهي القضايا التي ستبرز أيضا خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد دون حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وسيمثل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بوتين في قمة مجموعة العشرين، الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير ، بعد أن قال الكرملين إن بوتين لن يمكنه الحضور لكثرة مشغولياته.

ونفت وزارة الخارجية الروسية ما تردد عن نقل لافروف إلى المستشفى بعد وصوله إلى بالي ووصفت ذلك بالنبأ الكاذب. وصل شي إلى بالي لحضور قمة العشرين في وقت سابق يوم الاثنين في حين وصل بايدن مساء الأحد 13 نوفمبر.

خطوط الاتصال الأميركية مع الصين ستبقى مفتوحة
وكان بايدن قد أبلغ الزعماء الآسيويين في كمبوديا أمس الأحد بأن خطوط الاتصال الأميركية مع الصين ستبقى مفتوحة للحيلولة دون وقوع صراع، وإن كان من المؤكد تقريبا أن تتسم المحادثات بالصعوبة الشديدة في الأيام المقبلة.

وساءت العلاقات في السنوات الأخيرة بسبب التوترات المتزايدة بشأن قضايا تتراوح من هونج كونج وتايوان إلى بحر الصين الجنوبي والممارسات التجارية والقيود الأمريكية على التكنولوجيا الصينية.

لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الجانبين تحليا بالهدوء خلال الشهرين الماضيين لإصلاح العلاقات. وقال مسؤول في إدارة بايدن «هذه الاجتماعات لا تعقد بمعزل عن غيرها، فهي جزء من عملية مستدامة للغاية.. لقد انخرطنا في دبلوماسية جادة ومستمرة، عشرات وعشرات الساعات، من الدبلوماسية الهادئة خلف الكواليس».

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