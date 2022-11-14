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قوات سوريا الديموقراطية تنفي علاقتها بتفجير إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 03:30 مساء
قوات سوريا الديموقراطية تنفي علاقتها بتفجير إسطنبول
في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في مدينة إسطنبول التركية. (الإنترنت)
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نفت قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة أميركياً وتُعد وحدات حماية الشعب الكردية أبرز فصائلها، أي علاقة لها بتفجير اسطنبول الذي أسفر الأحد عن مقتل ستة أشخاص، وفق ما أعلن قائدها العام مظلوم عبدي.

وكتب عبدي في تغريدة «إننا نؤكد أن قواتنا ليست لها أي علاقة بتفجير اسطنبول، ونرفض المزاعم التي تتهم قواتنا بذلك»، مضيفاً «نعبّر عن خالص تعازينا لأهالي المفقودين والشعب التركي، ونرجو للجرحى الشفاء العاجل»، وفق «فرانس برس».

واتهمت الحكومة التركية الإثنين على مسلحين أكراد في انفجار أدى إلى مقتل ستة أشخاص في شارع التسوق الرئيسي في إسطنبول وقالت إن الشرطة اعتقلت 22 مشتبها بهم من بينهم الشخص الذي زرع القنبلة.

الأمر بالهجوم على شارع الاستقلال صدر من كوباني بشمال سورية
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن الأمر بالهجوم على شارع الاستقلال في إسطنبول صدر في مدينة كوباني بشمال سورية حيث قامت القوات التركية بعمليات ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في السنوات الأخيرة. وأضاف صويلو أن منفذ التفجير مر عبر عفرين، وهي منطقة أخرى بشمال سورية.

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وأسفر الهجوم عن مقتل ستة أتراك، كل اثنين منهم ينتميان لعائلة واحدة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث. وأظهرت تقارير إخبارية تلفزيونية صورا لشخص، إمرأة فيما يبدو، يترك صندوقا أسفل حوض زهور مرتفع بشارع الاستقلال التاريخي، الذي يحظى بشعبية بين المتسوقين والسياح ويمتد به خط للترام.

وغادر خمسون شخصا المستشفى بعد هجوم الأحد الذي أثار مخاوف من أن تُستهدف تركيا بمزيد من التفجيرات والهجمات المماثلة لسلسلة الهجمات التي تعرضت لها بين منتصف 2015 و2017.

تفجير مزدوج خارج ملعب لكرة القدم بإسطنبول
واستهدف مسلحون أكراد وإسلاميون ويساريون إسطنبول بهجمات في السابق. وأعلنت جماعة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عن تفجير مزدوج خارج ملعب لكرة القدم بإسطنبول في ديسمبر كانون الأول 2016 أسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة 155 آخرين.

وقال مكتب محافظ إسطنبول إن من بين خمسة مصابين يجري علاجهم في الرعاية المركزة إثر هجوم الأحد هناك اثنان في حالة حرجة. وهؤلاء الجرحى من بين 31 مصابا مازالوا في المستشفى.

وهرب المئات من شارع الاستقلال التاريخي بعد الانفجار الأحد بينما هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث. وكانت المنطقة، الواقعة في حي بك أوغلي بأكبر مدن تركيا، مزدحمة كالمعتاد في عطلة نهاية الأسبوع.

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