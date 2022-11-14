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ماكرون سيتصل ببوتين بعد قمة مجموعة العشرين.. وسيوجه رسالة إلى شي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 03:09 مساء
ماكرون سيتصل ببوتين بعد قمة مجموعة العشرين.. وسيوجه رسالة إلى شي
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أعلن مسؤول فرنسي، ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد قمة مجموعة العشرين في بالي، حيث من المتوقع أن يواجه الزعيم الروسي ضغوطًا، الإثنين. 

وقال المسؤول: إن ماكرون «سيتصل به بوتين" بعد قمة مجموعة العشرين»، لافتاً إلى «عزلة» بوتين على خلفية غزو أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس»، من جهة أخرى، سيؤكد الرئيس الفرنسي لنظيره الصيني شي جينبيغ أن من «مصلحة» بكين «الضغط» على روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، الإثنين.

وسيلتقي ماكرون الزعيم الصيني، صباح الثلاثاء، على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، وسيقول له «مصلحتك، مثل مصلحتي، الضغط على روسيا كي تعود إلى طاولة المفاوضات وتحترم القانون الدولي»، بحسب الرئاسة الفرنسية.

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