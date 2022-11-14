غوتيريس: اتفاقية الحبوب الأوكرانية الروسية «ضرورية للأمن الغذائي العالمي»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الإثنين، أن تجديد الاتفاق الذي تسمح بموجبه روسيا بالتصدير الآمن للحبوب من أوكرانيا أساسي للأمن الغذائي العالمي، قبل أيام من تاريخ انتهاء الاتفاقية.



وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي عشية قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، «نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة لتجنّب المجاعة والجوع في عدد متزايد من الأماكن حول العالم، إن مبادرة حبوب البحر الأسود والجهود المبذولة لضمان تدفق الغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، ضرورية للأمن الغذائي العالمي»، وفق وكالة «فرلتس برس».

روسيا: لا تمديد للمبادرة

قالت روسيا إنه لم يجر الاتفاق بعد على تمديد المبادرة التي سمحت لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، السبت، مؤكدة إصرارها على وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة دون عوائق إلى الأسواق العالمية.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية الرسمية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، القول إن المحادثات مع مسؤولي الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، كانت مفيدة ومفصلة، لكن مسألة تجديد الاتفاق، الذي ينتهي سريانه في غضون أسبوع واحد، لم تحل بعد، بحسب «رويترز».