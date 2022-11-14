حزب العمال الكردستاني ينفي أي دور له بانفجار إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

نفى حزب العمال الكردستاني، الإثنين، أن يكون لديه أي دور في الانفجار الذي هزّ شارع الاستقلال في إسطنبول، الأحد، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وقالت المجموعة التي تعتبرها تركيا «إرهابية»، في بيان نشرته وكالة فرات للأنباء: «شعبنا والأشخاص الديمقراطيون يعلمون عن كثب أننا لسنا على صلة بهذا الحادث وأننا لن نستهدف مدنيين بشكل مباشر وأننا لا نقبل أعمالاً تستهدف مدنيين».

الداخلية التركية تتهم العمال الكردستاني

وفي وقت سابق، اتهم وزير الداخليّة التركي سليمان صويلو، حزب العمال الكردستاني بالمسؤوليّة عن الاعتداء الذي أسفر عن ستة قتلى على الأقل، الأحد، في إسطنبول.. وقال صويلو: «وفقًا لاستنتاجاتنا، فإن منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية هي المسؤولة عن الاعتداء»، معلنًا اعتقال شخص متهم بوضع قنبلة في شارع الاستقلال، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، صرح صويلو، لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، بأنه جرى اعتقال الشخص الذي زرع قنبلة في شارع الاستقلال.