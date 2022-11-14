ستولتبرغ يحذر من الاستخفاف بالروس: الأشهر المقبلة «ستكون صعبة»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتبرغ، الإثنين، أن الأشهر المقبلة «ستكون صعبة» بالنسبة لأوكرانيا وأن القدرة العسكرية الروسية لا يجب أن يُستهان بها.



وقال ستولتنبرغ، بعد لقائه وزيرَي خارجية ودفاع هولندا، «ستكون الأشهر المقبلة صعبة، هدف بوتن هو ترك أوكرانيا باردة ومظلمة هذا الشتاء، يجب ألا نرتكب خطأ الاستخفاف بروسيا».

وانسحبت القوات الروسية من خيرسون قبل أيام بعد ثمانية أشهر على احتلالها، تاركة الطريق مفتوحة أمام الجنود الأوكرانيين لدخول المدينة، الجمعة.

زيلينسكي في خيرسون.. والكرملين يرد

وفي وقت سابق، الإثنين، ردد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي النشيد الوطني الأوكراني، بينما رُفع علم بلاده في مدينة خيرسون الجنوبية التي تم تحريرها مؤخرًا من قبضة القوات الروسية.

وأظهرت صور نشرها مدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك، الرئيس الأوكراني وهو يردد النشيد الوطني ويضع يده فوق صدره، بينما رُفع علم أوكرانيا الأزرق والأصفر قرب مبنى الإدارة الرئيسي في وسط خيرسون.

من جهته، شدد الكرملين، الإثنين، على أن خيرسون لا تزال جزءًا من روسيا، وذلك بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المدينة الجنوبية التي انسحبت منها قوات موسكو الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن تلك الزيارة: «نترك الأمر من دون تعليق»، لكنه أضاف: «تعلمون أن تلك المنطقة جزء من روسيا الاتحادية»، وفق وكالة «فرانس برس».