رفع العلم الأوكراني في خيرسون خلال زيارة زيلينسكي

القاهرة - بوابة الوسط

ردد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي النشيد الوطني الأوكراني، الإثنين، بينما رُفع علم بلاده في مدينة خيرسون الجنوبية التي تم تحريرها مؤخرًا من قبضة القوات الروسية.

وأظهرت صور نشرها مدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك، الرئيس الأوكراني وهو يردد النشيد الوطني ويضع يده فوق صدره، بينما رُفع علم أوكرانيا الأزرق والأصفر قرب مبنى الإدارة الرئيسي في وسط خيرسون.

من جهته، شدد الكرملين، الإثنين، على أن خيرسون لا تزال جزءًا من روسيا، وذلك بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المدينة الجنوبية التي انسحبت منها قوات موسكو الأسبوع الماضي.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن تلك الزيارة: «نترك الأمر من دون تعليق»، لكنه أضاف: «تعلمون أن تلك المنطقة جزء من روسيا الاتحادية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وانسحبت القوات الروسية من خيرسون قبل أيام بعد ثمانية أشهر على احتلالها، تاركة الطريق مفتوحة أمام الجنود الأوكرانيين لدخول المدينة الجمعة.

خيرسون في قبضة الأوكرانيين

وكانت خيرسون أول مدينة كبرى تسقط بعد الغزو الروسي الذي بدأ في نهاية فبراير، وقد أعلن الرئيس فلاديمير بوتن ضمها إلى أراضي بلاده في نهاية سبتمبر، وأظهرت صور نشرتها قوات كييف أوكرانيين يرقصون في دائرة حول النار على إيقاع أغنية وطنية.

بعد ثمانية أشهر من الاحتلال الروسي، استؤنف بث البرامج التلفزيونية الوطنية في خيرسون، وقالت شركة الطاقة في المنطقة إنها تعمل على استعادة إمدادات الكهرباء.

زيلينكسي خلال عزف النشيد الوطني ورُفع علم أوكرانيا في مدينة خيرسون الجنوبية، 14 نوفمبر 2022. (صورة مثبتة من تسجيل مصور)