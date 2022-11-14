الكرملين بعد زيارة زيلينسكي: خيرسون ما تزال روسية

القاهرة - بوابة الوسط

شدد الكرملين الإثنين على أن خيرسون لا تزال جزءا من روسيا، وذلك بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المدينة الجنوبية التي انسحبت منها قوات موسكو الأسبوع الماضي.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن تلك الزيارة «نترك الأمر من دون تعليق» لكنه أضاف «تعلمون أن تلك المنطقة جزء من روسيا الاتحادية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، خيرسون المدينة الرئيسية في جنوب البلاد التي استُعيدت من الروس الأسبوع الماضي، حسبما أفاد مصدر في الرئاسة الأوكرانية لوكالة «فرانس برس».

وانسحبت القوات الروسية من خيرسون قبل أيام بعد ثمانية أشهر على احتلالها، تاركة الطريق مفتوحة أمام الجنود الأوكرانيين لدخول المدينة الجمعة.

خيرسون أول مدينة كبرى تسقط بعد الغزو الروسي

وكانت خيرسون أول مدينة كبرى تسقط بعد الغزو الروسي الذي بدأ في نهاية فبراير، وقد أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضمها إلى أراضي بلاده في نهاية سبتمبر، وأظهرت صور نشرتها قوات كييف أوكرانيين يرقصون في دائرة حول النار على إيقاع أغنية وطنية.

بعد ثمانية أشهر من الاحتلال الروسي، استؤنف بث البرامج التلفزيونية الوطنية في خيرسون، وقالت شركة الطاقة في المنطقة إنها تعمل على استعادة إمدادات الكهرباء.