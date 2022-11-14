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سامح شكرى رئيس مؤتمر «كوب 27»: الوقت ليس في صالحنا.. والعالم يراقب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 12:21 مساء
سامح شكرى رئيس مؤتمر «كوب 27»: الوقت ليس في صالحنا.. والعالم يراقب
رئيس مؤتمر المناخ (كوب 27) في مصر، سامح شكري. (أرشيفية)
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قال رئيس مؤتمر المناخ (كوب 27) في مصر، سامح شكري، أمام قمة المناخ، إنه يريد اتفاقًا شاملاً للمناخ تترتب عليه نتائج ذات مغزى يتم الاتفاق عليها، الجمعة، وذكّر المندوبين بأن العالم يراقب المحادثات، وقال للوفود إن الهدف المشترك هو تبني قرارات ونتائج توافقية تشكل نتائج شاملة وطموحة ومتوازنة لمؤتمر شرم الشيخ.

وأضاف أن الأمر متروك للمجتمعين في شرم الشيخ للارتقاء إلى مستوى المناسبة والاستجابة للمطالب والنداءات من المجتمعات في أنحاء العالم، ومضى قائلاً: إنه لن يكون هناك قبول بما هو أقل من نتائج ذات أهمية ومغزى في كوب27، وتابع: إن «الوقت ليس في صالحنا والعالم يراقب»، وفق وكالة «رويترز».

انقسامات في كوب27
​وبعد أسبوع من المفاوضات في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) لا تزال الانقسامات بين الدول الغنية المسؤولة عن الاحترار، والدول الفقيرة المطالبة بمساعدات لمواجهته، واسعة جدًا رغم وجود إجماع شبه تام على الضرورة الملحة لخفض الانبعاثات.

خلال المؤتمر السابق في غلاسغو قبل عام، تعهدت حوالى 200 دولة بالمحافظة على أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحًا، ويتمثل بحصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، من خلال زيادة التزاماتها على صعيد خفض انبعاثات الغازات الدفينة بحلول كوب 27 المنعقد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر.

إلا أن أقل من ثلاثين دولة أقدمت على ذلك ما يضع العالم على مسار احترار قدره 2,4 درجة مئوية، ولم يشهد الأسبوع الأول من كوب 27 الكثير من الإعلانات بهذا الشأن باستثناء المكسيك، وقال بيار كانيه من منظمة الصندوق العالمي للطبيعة غير الحكومية: «يبدو أن كل طرف ينتظر الآخر مع ترقب متبادل معتبرًا أنه فعل ما ينبغي عليه فعله».

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