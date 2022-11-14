زيلينسكي يزور خيرسون الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، خيرسون المدينة الرئيسية في جنوب البلاد التي استُعيدت من الروس الأسبوع الماضي، حسبما أفاد مصدر في الرئاسة الأوكرانية لوكالة «فرانس برس».

وانسحبت القوات الروسية من خيرسون قبل أيام بعد ثمانية أشهر على احتلالها، تاركة الطريق مفتوحة أمام الجنود الأوكرانيين لدخول المدينة الجمعة.

خيرسون أول مدينة كبرى تسقط بعد الغزو الروسي

وكانت خيرسون أول مدينة كبرى تسقط بعد الغزو الروسي الذي بدأ في نهاية فبراير، وقد أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضمها إلى أراضي بلاده في نهاية سبتمبر، وأظهرت صور نشرتها قوات كييف أوكرانيين يرقصون في دائرة حول النار على إيقاع أغنية وطنية.

بعد ثمانية أشهر من الاحتلال الروسي، استؤنف بث البرامج التلفزيونية الوطنية في خيرسون، وقالت شركة الطاقة في المنطقة إنها تعمل على استعادة إمدادات الكهرباء.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، السبت، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كمبوديا: «قلة من الناس آمنوا بأن أوكرانيا ستنجو... فقط بعملنا معًا يمكننا أن ننتصر ونخرج روسيا من أوكرانيا... سيكون انتصارنا المشترك انتصارًا لكل الدول المحبة للسلام في كل أنحاء العالم».