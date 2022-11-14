الصين تأمل إعادة العلاقات مع واشنطن «إلى مسارها» في قمة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت الصين، الإثنين، عن أملها في أن يعيد الاجتماع بين الرئيس شي جينبينغ ونظيره الأميركي جو بايدن قبيل قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، العلاقات «إلى مسارها».

وردًا على سؤال وكالة «فرانس برس» بشأن توقّعات الصين من المحادثات التي تجري وجهًا لوجه في بالي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي دوري: «نأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين، للسيطرة على الخلافات وتعزيز التعاون المفيد للطرفين، وتجنّب سوء التفاهم وسوء التقدير لدفع العلاقات الأميركية الصينية إلى مسارها الصحيح ومن أجل التنمية الصحية والمستقرّة».

وفي وقت سابق، وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى جزيرة بالي الإندونيسية، الإثنين، لحضور قمة قادة دول مجموعة العشرين، وفق ما أعلنت شبكة «سي سي تي في» الرسمية، وهبطت طيارته المستأجرة في تمام الساعة 15,05 بالتوقيت المحلي (07,05 ت غ)، بحسب بث حي على الشبكة الإعلامية الرسمية، وفق وكالة «فرانس برس».



«التعافي معًا، التعافي أقوى»

وتحت شعار «التعافي معًا، التعافي أقوى»، ستفتتح قمة مجموعة العشرين أعمالها، غدًا الثلاثاء، مع التركيز على تعزيز البنية الصحية العالمية وتسريع التحول في مجال الطاقة المستدامة وتعزيز التحول الرقمي.

وسيعقب ذلك الاجتماع الـ29 للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في العاصمة التايلاندية بانكوك.