زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب محافظة مي اليابانية

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليوم (الاثنين) أن زلزالا بلغت قوته الأولية 6.1 درجة وقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لمحافظة مي، إلا أنه لم يدفع السلطات لإصدار تحذير من تسونامي، وفق وكالة «فرانس برس».

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ، فإن الزلزال الذي وقع في الساعة 5:09 مساء بالتوقيت المحلي ، وقع على خط عرض 33.6 درجة شمالا وخط طول 137.5 درجة شرقا، وفق وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع على عمق 350 كيلومترا. وأضافت إن الزلزال ، الذي شعر به الشمال حتى محافظة أوموري وجنوبا مثل محافظة شيزوكا ، سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية الذي يصل ذروته إلى 7 درجات في محافظتي فوكوشيما وإيباراكي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إنها سجلت أيضًا 3 درجات على مقياس زلزالي في مناطق متعددة ، بما في ذلك طوكيو وتشيبا وسايتاما وتوتشيغي.