طهران تؤكد تنفيذ ضربات على جماعات إيرانية كردية في العراق

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مصدر عسكري إيراني، الإثنين، تنفيذ ضربات بـ«الصواريخ والطائرات المسيرة» ضد مجموعات كردية معارضة في إقليم كردستان العراق.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن المصدر قوله: «شنّت إيران ضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ مستهدفة مراكز للأحزاب الإرهابية في منطقة شمال العراق»، وفق وكالة «فرانس برس».

قتيل وإصابة أكراد إيرانيين

وفي وقت سابق، قتل شخص وأصيب ثمانية أكراد إيرانيين على الأقل جراء قصف صاروخي إيراني استهدف مقرات أحزاب كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق الشمالي، حسبما أفادت مصادر رسمية، الاثنين.

وقال قائم مقام قضاء كويسنجق لـ «فرانس برس»: «قتل شخص وأصيب ثمانية بجروح جراء قصف إيراني بخمسة صواريخ، استهدف مقرًا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» يقع في محافظة أربيل، وأكد بيان لوزارة صحة الإقليم مقتل شخص وإصابة ثمانية بجروح جراء القصف.

وتتخذ أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية يسارية من إقليم كردستان العراق مقراً لها، وهي أحزاب خاضت قتالا تاريخياً ضدّ النظام في إيران على الرغم من تراجع أنشطتها العسكرية في السنوات الأخيرة.

في الأيام الأخيرة، استهدفت ضربات إيرانية مرارا مواقع حدودية في كردستان العراق، شمال أربيل، بدون أن تسفر عن أضرار ملحوظة. وتأتي هذه الضربات في سياق توتر تشهده إيران عبر تظاهرات يومية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني منتصف سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.