الرئيس الصيني يصل إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى جزيرة بالي الإندونيسية، الاثنين، لحضور قمة قادة دول مجموعة العشرين، وفق ما أعلنت شبكة «سي سي تي في» الرسمية.



وهبطت طيارته المستأجرة تمام الساعة 15,05 بالتوقيت المحلي (07,05 ت غ)، بحسب بث حي على الشبكة الإعلامية الرسمية، وفق وكالة «فرانس برس»

«التعافي معًا، التعافي أقوى»

وتحت شعار «التعافي معًا، التعافي أقوى»، ستفتتح قمة مجموعة العشرين أعمالها، غدًا الثلاثاء، مع التركيز على تعزيز البنية الصحية العالمية وتسريع التحول في مجال الطاقة المستدامة وتعزيز التحول الرقمي.

وسيعقب ذلك الاجتماع الـ29 للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في العاصمة التايلاندية بانكوك.