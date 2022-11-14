فرنسا وبريطانيا توقعان اتفاقا للحد من عبور المهاجرين المانش

القاهرة - بوابة الوسط

وقّعت فرنسا والمملكة المتحدة، الاثنين، اتفاقًا جديدًا للعمل معًا من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر أحدث توترًا كبيرًا بين البلدين الجارين.



وبموجب الاتفاق الموقع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، ستدفع بريطانيا لفرنسا 72,2 مليون يورو (74,5 مليون دولار) في العامين 2022-2023، لتزيد السلطات الفرنسية بنسبة 40% عدد عناصر قواتها الأمنية الذين يسيّرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية.

تزايد أعداد المهاجرين عبر بحر المانش

يشار إلى أن أعداد المهاجرين الذين يحاولون مغادرة فرنسا إلى بريطانيا عبر البحر زادت بشكل كبير منذ أن شدّدت السلطات الفرنسية في العام 2018 إجراءات التفتيش في كلّ من مرفأ كاليه و«يوروتانل» - النفق الذي يربط بين ضفتي المانش - وهما منشأتان كان المهاجرون يستخدمونهما للعبور مختبئين داخل مركبات.

وتزايدت عمليات العبور هذه على الرّغم من التحذيرات المتكرّرة من السلطات التي تشدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور في القناة والتيارات المائية القوية فيها، وحرارة مياهها المنخفضة.