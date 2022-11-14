قتيل بهجوم صاروخي إيراني على مقرات أحزاب كردية إيرانية في كردستان العراق

القاهرة - بوابة الوسط

قتل شخص وأصيب ثمانية أكراد إيرانيين على الأقل جراء قصف صاروخي إيراني استهدف مقرات أحزاب كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق الشمالي، حسبما أفادت مصادر رسمية، الاثنين.



وقال قائم مقام قضاء كويسنجق لـ «فرانس برس»: «قتل شخص وأصيب ثمانية بجروح جراء قصف إيراني بخمسة صواريخ، استهدف مقرًا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» يقع في محافظة أربيل، وأكد بيان لوزارة صحة الإقليم مقتل شخص وإصابة ثمانية بجروح جراء القصف، وفق وكالة «فرانس برس».

قصف مقر كومالا والشيوعي الإيراني

ويقع المقر الذي تعرض للقصف في قضاء كويسنجق، التابع لمحافظة أربيل، كما تعرضت مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة بينها «كومالا» والحزب الشيوعي الإيراني، لقصف طائرة مسيرة.

وقال عطا سقزي، القيادي في حزب «كومالا» لـ «فرانس برس»: «قصفت طائرة مسيرة حوالي الثامنة صباحًا، مقرات أحزاب (كومالا) و(الحزب الشيوعي الإيراني+ في منطقة زركويز) الواقعة شرق مدينة السليمانية». وأكد «عدم وقوع ضحايا لأن المقرات كانت خالية، لتلقيهم نداء إنذار».