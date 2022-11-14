Atwasat

قتيل بهجوم صاروخي إيراني على مقرات أحزاب كردية إيرانية في كردستان العراق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 09:51 صباحا
قتيل بهجوم صاروخي إيراني على مقرات أحزاب كردية إيرانية في كردستان العراق
مقاتل كردي مرتبط بالحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني في كويسنجق في العراق، 1 أكتوبر 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

قتل شخص وأصيب ثمانية أكراد إيرانيين على الأقل جراء قصف صاروخي إيراني استهدف مقرات أحزاب كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق الشمالي، حسبما أفادت مصادر رسمية، الاثنين.

وقال قائم مقام قضاء كويسنجق لـ «فرانس برس»: «قتل شخص وأصيب ثمانية بجروح جراء قصف إيراني بخمسة صواريخ، استهدف مقرًا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» يقع في محافظة أربيل، وأكد بيان لوزارة صحة الإقليم مقتل شخص وإصابة ثمانية بجروح جراء القصف، وفق وكالة «فرانس برس».

قصف مقر كومالا والشيوعي الإيراني
ويقع المقر الذي تعرض للقصف في قضاء كويسنجق، التابع لمحافظة أربيل، كما تعرضت مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة بينها «كومالا» والحزب الشيوعي الإيراني، لقصف طائرة مسيرة.

وقال عطا سقزي، القيادي في حزب «كومالا» لـ «فرانس برس»: «قصفت طائرة مسيرة حوالي الثامنة صباحًا، مقرات أحزاب (كومالا) و(الحزب الشيوعي الإيراني+ في منطقة زركويز) الواقعة شرق مدينة السليمانية». وأكد «عدم وقوع ضحايا لأن المقرات كانت خالية، لتلقيهم نداء إنذار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دربي بنغازي» دون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاث نقاط من «التحدي»

«دربي بنغازي» دون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاث نقاط من «التحدي»
كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية

كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية
جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته

جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته
مكافأة أميركية 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الداعشي «أبوعلي التونسي».. فمن هو؟

مكافأة أميركية 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الداعشي «أبوعلي التونسي».. فمن ...
وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض

وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التحدي والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التحدي والأخضر في «دورينا»
وزير المالية البريطاني يتحدث عن «قرارات صعبة» وينذر برفع الضرائب

وزير المالية البريطاني يتحدث عن «قرارات صعبة» وينذر برفع الضرائب
استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)

استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي
سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا

سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا
البصمة الكربونية بليبيا

البصمة الكربونية بليبيا
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات

ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا

كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا
وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا

وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا
«فاو» تحذر: فاتورة الواردات الغذائية في العالم ارتفعت بنسبة 10%

«فاو» تحذر: فاتورة الواردات الغذائية في العالم ارتفعت بنسبة 10%
وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا

وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان يصل بالي للمشاركة بقمة مجموعة العشرين غداة انفجار إسطنبول
إردوغان يصل بالي للمشاركة بقمة مجموعة العشرين غداة انفجار إسطنبول
قتيل بهجوم صاروخي إيراني على مقرات أحزاب كردية إيرانية في كردستان العراق
قتيل بهجوم صاروخي إيراني على مقرات أحزاب كردية إيرانية في كردستان...
فرنسا وبريطانيا توقعان اتفاقا للحد من عبور المهاجرين المانش
فرنسا وبريطانيا توقعان اتفاقا للحد من عبور المهاجرين المانش
الرئيس الصيني يصل إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
الرئيس الصيني يصل إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
طهران تؤكد تنفيذ ضربات على جماعات إيرانية كردية في العراق
طهران تؤكد تنفيذ ضربات على جماعات إيرانية كردية في العراق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين إلى 146 قتيلا و150 مصابا
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات ......
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا...
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم ......
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا ......
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا...
المزيد
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب محافظة مي اليابانية
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب محافظة مي اليابانية...
الشرطة التركية: منفذة هجوم إسطنبول تحمل الجنسية السورية
الشرطة التركية: منفذة هجوم إسطنبول تحمل الجنسية السورية...
الأهداف والمساعدات تبقى في صلب الأسبوع الثاني من مؤتمر المناخ
الأهداف والمساعدات تبقى في صلب الأسبوع الثاني من مؤتمر ......
طهران تؤكد تنفيذ ضربات على جماعات إيرانية كردية في العراق
طهران تؤكد تنفيذ ضربات على جماعات إيرانية كردية في العراق...
الرئيس الصيني يصل إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
الرئيس الصيني يصل إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط