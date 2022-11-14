إردوغان يصل بالي للمشاركة بقمة مجموعة العشرين غداة انفجار إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى جزيرة بالي الإندونيسية، الإثنين، وفق ما أفاد صحفيو وكالة فرانس برس، غداة انفجار في إسطنبول أسفر عن ستة قتلى.

ومن المقرر أن يحضر إردوغان قمة مجموعة العشرين، وكان ندد الأحد بـ«الهجوم الدنيء» الذي نسبته السلطات التركية إلى حزب العمال الكردستاني.

نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت انفجار شارع الاستقلال

وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، مساء الأحد، أن انتحارية نفذت الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول مخلفًا ستة قتلى و81 مصابًا، جروح اثنين منهم بالغة، بحسب آخر حصيلة.

وصرح أوقطاي للصحفيين: «نعتبر أنه اعتداء إرهابي نتج من قيام مهاجم هو امرأة بتفجير قنبلة وفق المعلومات الأولية»، بحسب «فرانس برس».