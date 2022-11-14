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زيلينسكي: إحصاء 400 جريمة حرب روسية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 12:57 صباحا
زيلينسكي: إحصاء 400 جريمة حرب روسية في أوكرانيا
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، إحصاء 400 جريمة حرب روسية في الأراضي الأوكرانية، متوعدًا بالعثور على كل قاتل وإحالته إلى القضاء، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية التي كانت تحتل جزءًا من منطقة خيرسون، ارتكبت الفظائع نفسها التي ارتكبتها في مناطق أوكرانية أخرى كانت تحتلها.

وتابع زيلينسكي في مداخلة: «جرى العثور على جثث القتلى، جثث مدنيين وعسكريين. في منطقة خيرسون، ترك الجيش الروسي خلفه الفظائع نفسها التي ارتكبها في مناطق أخرى من بلادنا حيث تمكن من الدخول».

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