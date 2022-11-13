«تاس» الروسية: دوي انفجارات ضخمة في لوغانسك شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة «تاس» الروسية وقوع دوي انفجارات ضخمة في لوغانسك شرق أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، تحرير بلدة «مايورسك» في مقاطعة دونيتسك بالكامل، ومقتل أكثر من 140 جنديًا أوكرانيًا ومرتزقًا.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى استمرار المعارك على محاور ليمان – كراسنوليمان، منوهة بأنها تمكنت من تدمير مخازن للأسلحة، و3 أنظمة مدفعية أميركية من طراز (M777) على محور زابوروجيا، فيما نجحت بإحباط محاولات هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك في لوغانسك.

وزارة الدفاع الروسية تعلن نتائج المعارك

وأجمل بيان وزارة الدفاع الروسية نتائج المعارك على النحو التالي: «نتيجة شن القوات الروسية لهجمات ناجحة على محور دونيتسك جرى تحرير قرية مايورسك بالكامل ودُمرت 3 أنظمة مدفعية أميركية الصنع من طراز M777، والقضاء على ما يقرب من 30 مرتزقا أجنبيا. وتدمير ترسانة أسلحة جوية بصواريخ عالية الدقة في منطقة دوبييفكا بمقاطعة تشيركاسي».

- بوتين: سكان لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا أصبحوا «مواطنينا إلى الأبد»

- أوكرانيا تعلن تقدم قواتها في لوغانسك

كما أعلن بيان الوزارة «تكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة أثناء محاولتها تنفيذ هجمات باتجاه كوبيانسك، وإحباط هجمات القوات الأوكرانية باتجاه مناطق في لوغانسك والقضاء على 110 جنود، وصدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية باتجاه كراسنو ليمان».