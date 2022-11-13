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مكافأة أميركية 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الداعشي «أبوعلي التونسي».. فمن هو؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 09:33 مساء
مكافأة أميركية 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الداعشي «أبوعلي التونسي».. فمن هو؟
أبو علي التونسي قائد تصنيع الأسلحة الكيميائية والمتفجرات لتنظيم داعش في العراق. (الإنترنت)
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أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن أبوعلي التونسي قائد تصنيع الأسلحة الكيميائية والمتفجرات لتنظيم «داعش» في العراق.

وتحت عنوان «هل تعرف أين يختبئ الإرهابي الداعشي أبوعلي التونسي»، نشر البرنامج مقطعًا مصورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعا من خلاله من يمتلك معلومات عن مكان اختبائه بالتبليغ والحصول على مكافأة مالية، بحسب «يورو نيوز».

تخصص في صناعة المتفجرات والأسلحة الكيميائية
وذكر البرنامج في منشور ثانٍ أن «الإرهابي الداعشي أبوعلي التونسي يتخصص في صناعة المتفجرات والأسلحة الكيميائية، وقد يكون في مكان ما ويخطط لإيذاء الآخرين». وأضاف «معلوماتك قد تكون هي الدواء للتخلص من سمومه وقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة قدرها 5 ملايين».

وكان جهاز المخابرات الوطني العراقي أعلن في 22 نوفمبر 2021 أنه نفذ ضربات استثنائية ومهمة جدًا في وادي الشاي في محافظة صلاح الدين، وأضاف أن «الضربات طالت قيادات بارزة ونافذة بالتنظيم من بينهم أبوعلي التونسي، مسؤول التطوير والتصنيع في ولاية العراق».

مكافأة أميركية 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الداعشي «أبوعلي التونسي».. فمن هو؟
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