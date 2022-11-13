نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، مساء الأحد، أن انتحارية نفذت الاعتداء الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول مخلفًا ستة قتلى و81 مصابا، جروح اثنين منهم بالغة، بحسب آخر حصيلة.

وصرح أوقطاي للصحفيين «نعتبر أنه اعتداء إرهابي نتج من قيام مهاجم هو امرأة بتفجير قنبلة وفق المعلومات الأولية»، بحسب «فرانس برس».

امرأة شاركت في انفجار وقع في منطقة تقسيم

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أدروغان، في وقت سابق الأحد، أن هناك امرأة شاركت في انفجار وقع في منطقة تقسيم بإسطبنول وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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وقال أردوغان في خطاب متلفز عقب الانفجار إن التحقيقات الأولية تظهر تورط امرأة في الانفجار الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين في منطقة تقسيم الحيوية وسط إسطنبول. لكن أردوغان لم يدل بمزيد من المعلومات عن هذه المرأة.

فتح تحقيقا في عمل إرهابي على خلفية الانفجار

وأضاف الرئيس التركي: «سلطاتنا المعنية تواصل أعمالها للكشف عن مرتكبي هذا الهجوم الغادر والجهات التي تقف وراءه». وذكرت وسائل إعلام تركية أن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقا في عمل إرهابي على خلفية الانفجار.

وأضافت أن التحقيق يتركز حول امرأة رصدتها كاميرات المراقبة تضع حقيبة في المكان قبل دقائق من وقوع الانفجار ثم غادرت. وتداولت صورة لامرأة قيل إنها متورطة في الانفجار، ويبلغ طولها 1.65 متر، وكانت على ما يبدو ترتدي حقيبة ظهر قبل الانفجار.