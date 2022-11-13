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القضاء الإيراني يقضي بإعدام شخص لضلوعه في «شغب» على خلفية الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 06:56 مساء
القضاء الإيراني يقضي بإعدام شخص لضلوعه في «شغب» على خلفية الاحتجاجات
تظاهرة ترفع صورة مهسا أميني في اسطنبول بتاريخ 20 سبتمبر 2022. (فرانس برس)
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قضت محكمة إيرانية بإعدام شخص لإدانته بالضلوع في «أعمال شغب» في طهران، وفق ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الأحد، في أول عقوبة قصوى تصدر على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.

وأورد الموقع «صدر حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجّهت إليه تهم اضطراب النظام العام، والتجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، والحرابة والإفساد في الأرض»، وذلك خلال محاكمة متهمين بـ«المشاركة في أعمال شغب في محافظة طهران». وأوضح أن أحكاما بالسجن صدرت بحق خمسة متهمين آخرين، وأن كل الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف، وفق «فرانس برس».

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها «أعمال شغب». كما وجّه القضاء تهما مختلفة لما لا يقل عن ألفي موقوف.

خمسة متهمين آخرين نالوا أحكاما بالسجن
وأعلن «ميزان أونلاين» صدور «حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجّهت إليه تهم الإخلال بالنظام العام، والتجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، والحرابة والإفساد في الأرض»، وذلك خلال محاكمة لمتهّمين بالضلوع «في أعمال شغب في محافظة طهران» في الأسابيع الأخيرة. ولم يحدد الموقع هوية المحكوم عليه.

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وأشار إلى أن خمسة متهمين آخرين نالوا أحكاما بالسجن ما بين خمسة وعشرة أعوام، لإدانتهم بـ«التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني» و«الإخلال بالنظام والممتلكات العامة»، مؤكدا أن كل الأحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف.

توجيه القضاء الاتهام إلى نحو 800 شخص
وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علما بأن عددا منهم يواجهون تهما قد تصل عقوبتها للإعدام. وفي وقت سابق الأحد، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن توجيه القضاء الاتهام إلى نحو 800 شخص لضلوعهم في «أعمال شغب وقعت أخيرا» في محافظات هرمزكان (جنوب) وأصفهان ومركزي (وسط).

ودعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران الجمعة إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على «الإفراج فورا» عمن جرى توقيفهم على هامش هذه التحركات.

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أعلنوا الإفراج عن العديد ممن جرى توقيفهم بعدما ثبت عدم ضلوعهم في «الشغب». ووفق منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميا خلف الصين على صعيد تنفيذ أحكام الاعدام، والتي بلغت 314 على الأقل خلال العام 2021.

احتجاجات مستمرة في إيران  منذ وفاة أميني
ووجه القضاء الإيراني إلى 11 موقوفًا بينهم امرأة، تهمًا تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، لضلوعهم في قتل عنصر أمن قرب طهران هذا الشهر على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، وفق ما أفاد مسؤول، السبت.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

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